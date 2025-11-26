Топ-7 продуктов против стресса

Как успокоить нервы и начать жить: 7 неожиданных продуктов против стресса
Помимо шоколада существуют еще семь продуктов, которые способны восстановить работу нервной системы благодаря высокому содержанию в них магния.
Предновогодняя гонка способна выжать энергию до последней капли: настроение скачет, усталость накрывает, а раздражительность только нарастает. И хотя мы часто списываем это на стресс, недосып или бешеный график, причиной может быть банальный дефицит магния. Организм подаёт сигналы – тревожность, бессонница, перепады энергии – и намекает, что пора пополнить запасы этого важного элемента.
Да, тёмный шоколад давно стал "официальным" антистресс-символом, но по содержанию магния он далеко не лидер. Есть куда более простые и эффективные продукты, которые восполнят дефицит и помогут держать эмоции под контролем, сообщает lady.pravda.ru.
Топ-7 продуктов, где магния больше, чем в шоколаде
1. Тыквенные семечки
Лидер по содержанию магния. Горсть семечек – это уже серьёзная часть дневной нормы. Они насыщают, стабилизируют сахар в крови и помогают нервной системе не "срываться" под давлением обстоятельств.
2. Миндаль
Идеален для перекусов. Даёт полезные жиры, энергию без резких скачков и защищает от внезапных перепадов настроения.
3. Шпинат
Зелёная кладовая антиоксидантов. Снижает воспаление, помогает восстановиться после эмоциональных качелей и мягко восполняет магний.
4. Авокадо
Магний, калий и полезные жиры – всё в одном продукте. Отличный союзник для тех, кто борется с тревожностью и хочет держать мозг в тонусе.
5. Чечевица и другие бобовые
Магний плюс белок – формула стабильной энергии без тяги к сладкому. Особенно выручает в период плотной загрузки.
6. Кешью
Орехи, которые не только вкусны, но и поддерживают работу мозга и нервной системы.
7. Бананы
Не только калий, но и магний. Витамины группы B в их составе помогают поддерживать хорошее настроение и справляться со стрессом.