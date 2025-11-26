Топ-7 продуктов против стресса

Помимо шоколада существуют еще семь продуктов, которые способны восстановить работу нервной системы благодаря высокому содержанию в них магния.

Предновогодняя гонка способна выжать энергию до последней капли: настроение скачет, усталость накрывает, а раздражительность только нарастает. И хотя мы часто списываем это на стресс, недосып или бешеный график, причиной может быть банальный дефицит магния. Организм подаёт сигналы – тревожность, бессонница, перепады энергии – и намекает, что пора пополнить запасы этого важного элемента.

Да, тёмный шоколад давно стал "официальным" антистресс-символом, но по содержанию магния он далеко не лидер. Есть куда более простые и эффективные продукты, которые восполнят дефицит и помогут держать эмоции под контролем, сообщает lady.pravda.ru.

Топ-7 продуктов, где магния больше, чем в шоколаде

1. Тыквенные семечки

Лидер по содержанию магния. Горсть семечек – это уже серьёзная часть дневной нормы. Они насыщают, стабилизируют сахар в крови и помогают нервной системе не "срываться" под давлением обстоятельств.

2. Миндаль

Идеален для перекусов. Даёт полезные жиры, энергию без резких скачков и защищает от внезапных перепадов настроения.

3. Шпинат

Зелёная кладовая антиоксидантов. Снижает воспаление, помогает восстановиться после эмоциональных качелей и мягко восполняет магний.

4. Авокадо

Магний, калий и полезные жиры – всё в одном продукте. Отличный союзник для тех, кто борется с тревожностью и хочет держать мозг в тонусе.

5. Чечевица и другие бобовые

Магний плюс белок – формула стабильной энергии без тяги к сладкому. Особенно выручает в период плотной загрузки.

6. Кешью

Орехи, которые не только вкусны, но и поддерживают работу мозга и нервной системы.

7. Бананы

Не только калий, но и магний. Витамины группы B в их составе помогают поддерживать хорошее настроение и справляться со стрессом.