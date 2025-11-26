Раскрыт простой способ сделать ходьбу полезнее

Ходьба задом наперед приносит больше пользы и безопаснее для суставов, считает терапевт Сюзанна Уайли. Неожиданный способ усовершенствовать прогулки и сделать их полезнее она раскрыла в беседе с HuffPost.

Уайли отметила, что пока врачи не рекомендуют пациентам ходить задом наперед, но все больше данных указывают, что этот способ может повысить эффективность тренировок.

«Когда вы идете задом наперед, ваша схема движений полностью меняется: вы задействуете другие группы мышц и иначе распределяете нагрузку на суставы», — объяснила врач.

Она уточнила, что при движении спиной вперед напрягаются четырехглавые мышцы бедра. Кроме того, если сравнивать с обычной ходьбой, на коленную чашечку оказывается меньшая компрессионная нагрузка. Также Уайли указала, что ходьба задом наперед улучшает координацию и равновесие, так как мозгу приходится интенсивнее работать при выполнении непривычных действий.

Чтобы почувствовать эффект, терапевт посоветовала включить такой тип ходьбы в обычные тренировки и ходить задом наперед примерно три раза в неделю по пять минут.

Ранее физиотерапевт Ана Галеоте заявила, что ходьба является одной из самых полезных привычек. По ее словам, даже две тысячи шагов в день заметно снижают риск смерти.