Роспотребнадзор дал рекомендации по питанию в Новый год

Роспотребнадзор предупредил россиян о некоторых пищевых привычках, способных негативно повлиять на здоровье в Новый год, сообщает издание "Абзац".

В ведомстве отметили, что увлечение майонезом опасно из-за его высокой энергетической ценности. В качестве альтернативы специалисты рекомендуют использовать низкокалорийные соусы и заправки. Особое внимание уделено сочетанию продуктов. Употребление сладких фруктов, в частности винограда и бананов, в середине приема пищи может спровоцировать вздутие живота.

Для профилактики переедания Роспотребнадзор советует включать в рацион свежие овощи, богатые клетчаткой. Кроме того, чтобы помочь организму эффективнее выводить токсины, рекомендуется сократить потребление алкоголя и газированных напитков, а также ограничить употребление маринованных, копченых, жареных и соленых блюд.

Не менее важно соблюдать правила гигиены при приготовлении и приеме пищи. В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо мыть руки и продукты перед едой, дезинфицировать ножи и разделочные доски после контакта с сырым мясом.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков разъяснил сроки хранения красной икры. Согласно ГОСТу, в закрытой банке она может храниться в холодильнике до года. При этом специалист уточнил, что срок годности может варьироваться в зависимости от способа консервации продукта.