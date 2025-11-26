Какое молоко вредно для сердца

Употребление цельного молока (3,8% жирности) положительно связано с ишемической болезнью сердца и смертностью от всех причин, рассказала «Газете.Ru» диетолог, гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.

«Ученые давно изучают влияние молочных продуктов на сердце и сосуды. В этом году были опубликованы результаты крупного исследования из Норвегии. Ученые сравнили влияние цельного и обезжиренного молока на смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Во-первых, общее высокое потребление молока было связано с повышением риска сердечно-сосудистой и общей смертности от всех причин. Во-вторых, потребление цельного молока (3,8% жирности) положительно связано с ИБС (ишемическая болезнь сердца) и смертностью от всех причин», – объяснила Дианова.

Причем наиболее сильная связь со всеми показателями смертности обнаружилась среди женщин по сравнению с мужчинами.

«В-третьих, потребление обезжиренного молока (0,5% жирности) связано с более низкой смертностью. Например, потребление обезжиренного молока полезнее для женщин, так как было обратно связано со смертностью от ИБС и острого инфаркта миокарда. В-четвертых, повышение общего потребления цельного молока на 100г в день повышало риск сердечно-сосудистой смертности», – добавила доктор.

По словам Диановой, для здоровья сосудов и сердца лучше заменить цельное молоко на обезжиренное или маложирное (1,5% жирности).