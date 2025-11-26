Врачи объяснили, почему людям нравится лопать пупырчатую пленку

В столичном департаменте здравоохранения решили ответить на вопрос, почему нам так нравится лопать упаковочную пупырчатую пленку. Несколько лет назад, когда появились слухи о снятии ее с производства, многие всерьез заволновались.

Пленка, впрочем, никуда не делась, как и любители лопать ее пузырьки с воздухом. В Телеграм-канале депздрава рассказали, что у этого процесса есть вполне научные объяснения. Например, дело в сенсорной стимуляции.

"Эффект от лопания пузырьков вызывает удовольствие и расслабление за счет тактильных ощущений, активизации нерв- ных рецепторов и высвобождения эндорфинов, - объяснили в ведомстве. - Кроме того, непрерывное ощущение лопанья создает эффект, похожий на выполнение ритуала или задание, доведенное до конца. Это вызывает выделение дофамина, гормона, отвечающего за удовлетворение и чувство завершенности".

Также такие автоматические действия во время стресса или скуки дарят ощущение контроля и сосредоточенности, что помогает бороться с тревогой.

Еще один фактор, способствующий популярности лопанья пузырьков: эмоциональная разрядка. Процесс помогает избавиться от внутреннего напряжения и раздражения, вызывает удовлетворение благодаря канализированию негативных эмоций, считают психологи.

Ну и наконец, не стоит забывать об элементах игры и отвлечения. Лопанье пленки просто помогает отвлечься от проблем, временно переключиться.