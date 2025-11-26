Определена главная причина появления лишнего веса у женщин после 40 лет

Проблемы с щитовидной железой могут провоцировать возникновение лишнего веса у женщин после 40 лет. Об этом врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала kp.ru.

© Газета.Ru

«Щитовидка у женщин «около сорока» бывает едва ли не главным "провокатором" лишнего веса. Гормоны щитовидной железы регулируют энергетический обмен, и, если их количество снижается, то и обмен веществ ухудшается. Гипотиреоз встречается у 10% взрослых и возникает по множеству причин, — заявила эксперт.

По ее словам, если лишний вес возникает даже при обычном рационе и активности, то необходимо пройти медицинское обследование.

«Внезапно начинает расти живот, хотя и едите не больше прежнего, и о беременности не задумываетесь. А причин может быть множество: опухоли (злокачественных и доброкачественных) матки и яичников, скопление жидкости в брюшной полости (асцит), увеличение длины сигмовидной кишки (долихосигма), да и банальные запоры, — пояснила Денисенко.

До этого врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анна Одерий рассказала «Газете.Ru», что на первый взгляд отеки и лишний вес могут выглядеть одинаково — в обоих случаях происходит увеличение объема тела. Но есть несколько простых признаков, которые помогают отличить одно от другого. Так, например, изменчивость в течение суток — при отеках объем тела может меняться: утром припухает лицо, вечером — ноги. Жировые отложения за день так не «двигаются».

Она рекомендовала провести проверку пальцем — осторожно надавить на кожу голени или стопы: если осталась ямка, которая медленно расправляется, речь идет об отеке. При жировых отложениях кожа просто упругая.

Также врач посоветовала обращать внимание на темпы набора веса — при отеках вес может «скакнуть» на 1–2 кг буквально за день-два. Жир так быстро не накапливается.