Какие виды спорта повышают риск развития деменции

Виды спорта, которые сопровождаются многократными черепно-мозговыми травмами, например, бокс, хоккей или американский футбол, повышают риски развития деменции, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева Руслан Исаев.

«Так называемая деменция боксера – это не образное выражение, а медицинский термин, обозначающий хроническую травматическую энцефалопатию (ХТЭ). Это прогрессирующее поражение головного мозга, которое развивается вследствие многократных черепно-мозговых травм, даже не обязательно тяжелых. Когда человек регулярно получает удары по голове, особенно в контактных видах спорта (бокс, кикбоксинг, ММА, американский футбол, хоккей), мозг испытывает микросотрясения. Каждое из них само по себе может не давать заметных симптомов, но со временем запускает каскад нейродегенеративных изменений. Это приводит к гибели нейронов и нарушению связей между различными отделами мозга», – объяснил доктор.

Клинически ХТЭ проявляется спустя годы – иногда через десятилетия после завершения спортивной карьеры.

«Сначала это становится заметно по изменению характера: появляются раздражительность, вспыльчивость, импульсивность, депрессия, трудности с концентрацией. Позже присоединяются нарушения памяти, речи, координации, а в запущенных случаях – выраженные когнитивные расстройства, напоминающие болезнь Альцгеймера или другие формы деменции», – заметил врач.

В группу риска входят профессиональные спортсмены, участвующие в контактных видах единоборств, особенно те, кто в течение многих лет испытывал серию повторных ударов по голове. Описаны случаи и у военных, и у людей, переживших частые бытовые травмы.