Тренер назвала самые распространенные ошибки новичков в фитнесе

Осенью многие записываются в фитнес-клубы с целью привести себя в форму к следующему пляжному сезону. В погоне за быстрыми результатами можно не только потерять мотивацию к тренировкам, но и навредить здоровью. О самых распространенных ошибках новичков изданию «Вести Подмосковья» рассказала старший тренер, руководитель отдела подготовки педагогов международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина.

«Первая ошибка - бесцельность и отсутствие начальных измерений. Кто-то приходит в зал просто «похудеть» или «подкачаться», не понимая, сколько времени и сил это займет. В итоге человек бросает тренировки через пару недель, не увидев изменений в зеркале. Лучше начинать с конкретной формулировки: минус 3-5 кг за 2-3 месяца, 2 тренировки в неделю для хорошего самочувствия», - отметила специалист.

Второй ошибкой тренер Бахтурина назвала переизбыток. Новички начинают ходить в зал по пять раз в неделю, берут сразу большие веса, тренируются по два часа - это приводит к болям в суставах и разочарованию. Важно организовать плавное начало с постепенным увеличением нагрузок, не забывать про дни отдыха.

«Третья ошибка - отсутствие плана и системы. У новичков зачастую такой подход: сегодня побегаю, завтра пожму, послезавтра что-нибудь для спины. Одни мышцы в итоге перегружаются, а другие остаются без работы. Без программы сложно отслеживать прогресс и правильно увеличивать нагрузку, поэтому на первых этапах лучше заниматься с профессионалом в формате индивидуальных или групповых тренировок. А четвертая ошибка - игнорирование разминки и техники. Многие пропускают разминку и упражнения на мобильность суставов, начиная тренировку с кардио, но для любых занятий важен десятиминутный разогрев и легкая суставная разминка. Также отсутствие правильной техники - прямой путь к травмам. Ошибки в выполнении упражнений не позволяют прокачать целевую мышцу и добиться прогресса», - подчеркнула собеседница издания.

Пятой ошибкой в рейтинге тренера Бахтуриной стало неправильное питание и вера в «волшебный» спорт. Именно от грамотно составленного рациона зависит 70% успеха на пути к желаемым формам.