Чем опасны занятия спортом без подготовки

Без предварительной подготовки нельзя прибегать к крупным физическим нагрузкам, так как это может оказать негативное влияние на сердечно-сосудистую систему. Об этом «Ленте.ру» рассказала доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней Пироговского университета Эльвира Хачирова.

«Физическая активность является важной частью здорового образа жизни, способствует поддержанию формы, укреплению сердечно-сосудистой системы и повышению общего тонуса. Тем не менее, резко увеличивать уровень физической нагрузки без должной подготовки или постепенного привыкания к ней опасно и может привести к серьезным проблемам со здоровьем», — сказала Хачирова.

Постепенное увеличение нагрузки позволяет сердцу, мышцам, суставам, другим органам и системам организма укрепиться и подготовиться к нагрузкам, пояснила она. Резкое повышение уровня нагрузки повышает риск переутомления, травм и заболеваний, сообщила специалист, добавив, что особенно такая нагрузка сказывается на сердечно-сосудистой системе.

«При резких перегрузках, особенно без предварительной подготовки, сердце вынуждено работать в стрессовом режиме, чтобы обеспечить подачу большего количества кислорода к мышцам. Такой скачок может превышать пределы его возможностей. Это может привести к неадекватному повышению артериального давления, что создает дополнительную нагрузку и на без этого перегруженное сердце», — Эльвира Хачирова, доцент Пироговского университета.

Истощение сердца может привести к развитию сердечных-сосудистых катастроф, таких как инфаркт и инсульт, подчеркнула врач. Кроме того, резкие нагрузки могут способствовать образованию тромбов. При повреждении сосудистых стенок из-за сильных нагрузок запускается воспалительный процесс, что увеличивает риск образования тромбов и полного перекрытия сосуда — это особенно опасно для неподготовленных людей, у которых уже есть признаки атеросклероза, отметила специалист.

«Наиболее уязвимы к таким "внезапно" возросшим нагрузкам и к последствиям перегрузов дети и пожилые. Так как, у детей слабое сердечно-сосудистое сопротивление, а у пожилых уже есть возрастные изменения сосудов и сердца; их сердце и сосуды менее эластичны и отличаются выраженной жесткостью, что делает их менее гибкими», — Эльвира Хачирова, доцент Пироговского университета.

Она рекомендовала начинать интенсивные тренировки плавно и постепенно увеличивать нагрузку, чтобы дать сердечно-сосудистой системе время адаптироваться. Кроме того, перед любой большой физической активностью необходимо провести предварительное обследование.

