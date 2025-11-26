Как часто надо менять подушки и одеяла

Старые подушки и одеяла могут привести к проблемам со здоровьем, рассказали в пресс-службе Роскачества. О важном условии сохранения качества сна и поддержания самочувствия специалисты сообщили в разговоре с «Лентой.ру».

В Роскачестве предупредили, что при использовании старых подушек и одеял могут возникнуть боли в шее и спине из-за деформации наполнителя, а также аллергические реакции из-за пылевых клещей и бактерий.

«Срок службы постельных принадлежностей напрямую зависит от типа наполнителя. Подушки с эффектом памяти и латексные изделия могут служить до 10 лет, пуховые и перьевые — от 5 до 10 лет, шерстяные и хлопковые требуют замены через 3-5 лет, а синтетические материалы, такие как полиэстер и синтепон, рекомендуется менять каждые 1-2 года», — сообщили в пресс-службе ведомства.

«Определить необходимость замены подушки можно с помощью простого теста: сложите изделие пополам и удерживайте в таком положении 30 секунд. Если подушка не возвращается к первоначальной форме после этого, это свидетельствует о необходимости приобретения новой. Образование комков в наполнителе также говорит о необходимости замены», — пресс-служба Роскачества.

Для одеял, по данным Роскачества, дополнительным фактором риска является ухудшение терморегулирующих свойств — со временем наполнитель сбивается, образуя холодные участки, либо истончается, что снижает способность сохранять тепло.

«Синтетические одеяла рекомендуется менять каждые 2-3 года, поскольку со временем синтетический наполнитель теряет объем и теплоизоляционные свойства. Шерстяные одеяла служат 5-7 лет — при длительном использовании шерсть может сваляться, образуя комки, и уменьшиться в толщине. Пуховые и перьевые одеяла при надлежащем уходе сохраняют свои качества до 10 лет, однако требуют регулярной профессиональной чистки. Бамбуковые и хлопковые одеяла обычно требуют замены через 3-5 лет использования», — заключил собеседник «Ленты.ру».

