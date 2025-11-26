Что есть вечером, чтобы кровь не густела

Слишком​‍​‌‍​‍‌ густая кровь представляет угрозу для здоровья, особенно в ночное время. Именно тогда случаются 70% инфарктов и инсультов. Автор канала «Природа лечит» пишет, что еще в советское время санатории нашли способ разбавлять кровь за счет вечернего приема пищи.

Ужин у них был всегда около 17-18 часов. На стол подавали рыбу или омлет с каким-то гарниром. После основного ужина обязательно шел йогурт с фруктами или ряженка с выпечкой.

Белковую пищу из основного ужина человек переваривает в течение 3-4 часов. Кисломолочный напиток с углеводами перед сном делает следующее: не позволит проснуться от голода, не нагружает печень и почки, нормализует микрофлору кишечника и дает печени отдых.

Последний прием пищи не должен содержать высокобелковых продуктов, например, состоять из мяса, в отличие от основного ужина. Такие блюда забирают воду из кровотока и делают кровь более вязкой.

Лучшее решение для совсем голодных — овощное рагу с небольшим количеством масла, кефир с запеченным яблоком, винегрет или просто стакан молока. Здесь важно не бояться жиров, так как они важны для нормального функционирования желчного пузыря и очищения крови, углеводы дают энергию клеткам.