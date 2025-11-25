Невролог назвал лучшие позы для сна

Врач-невролог Сергей Чеблуков рассказал, какие позы для сна самые полезные, а какие вредные. Их доктор назвал в беседе с изданием Life.ru.

Самой вредной и опасной позой для сна врач счел положение на животе. По его словам, проблема заключается в том, что в таком положении у человека прогибается позвоночник, а внутренние органы находятся под давлением. Кроме того, Чеблуков посоветовал не спать в позе эмбриона.

При этом самой правильной позой для сна он назвал положение на спине.

«Сон на спине — идеальный вариант, поскольку позвоночник остается в нейтральном положении, шея расслаблена, внутренние органы не сдавлены», — объяснил врач. Кроме того, он назвал полезной позу на боку, особенно на левом.

