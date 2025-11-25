Топ-5 упражнений, которые обратят вспять старение после 50 лет

После 50 лет наше тело меняется и становится ещё важнее поддерживать его в форме. Вот какие упражнения вам в этом помогут.

Утренняя тренировка после 50 лет займёт у вас 20–25 минут, включая разминку и заминку.

Первым делом разомнитесь. На это у вас уйдёт всего 5 минут. В течение 2 минут походите или помаршируйте на месте, затем сделайте 10 круговых движений руками вперёд-назад, 10 махов ногами, каждой ногой (вперёд-назад), 10 поворотов туловища, 5 приседаний без дополнительного веса.

Основные упражнения займут 15 минут. Они включают приседания с собственным весом (3 подхода по 12 повторений), отжимания (3 подхода по 10 повторений), выпады при ходьбе (3 подхода по 10 повторений), упражнение "Мёртвый жук" (3 подхода по 10 повторений), ягодичный мостик (3 подхода по 12 повторений). Между подходами отдыхайте 30-60 секунд. Выполняйте упражнения именно в указанном порядке.

В конце не забудьте о заминке. Её пропуск приведёт к большей скованности в дальнейшем и более медленному восстановлению.

Сначала идите медленно 2 минуты, затем сделайте растяжку квадрицепсов (удерживайте это положение по 30 секунд каждую ногу), сгибателей бедра (удерживайте по 30 секунд с каждой стороны), грудных мышц и плеч.

Всю эту программу тренировок нужно выполнять минимум три раза в неделею, но не больше четырёх, иначе ваши мышцы не успеют восстановиться.

