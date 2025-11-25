Кардиолог раскрыла самую безопасную для сердца диету

Кардиолог Мария Чайковская раскрыла самую безопасную для сердца диету. Ее врач назвала в беседе с NEWS.ru.

По словам Чайковской, самой безопасной для сердца диетой является средиземноморская. В этой системе питания акцент делается на свежие овощи и фрукты, цельнозерновые продукты, рыбу, морепродукты и птицу, бобовые, орехи и оливковое масло.

При этом быстрые диеты, которые многие люди практикуют, чтобы стремительно сбросить вес, врач назвала опасными для сердца. Она объяснила, что из-за них возникает дефицит не только калорий, но и электролитов, таких как калий и магний. Чайковская уточнила, что из-за этого растет риск серьезных нарушений ритма сердца и даже внезапной смерти.

Чайковская добавила, что быстрые диеты также увеличивают вероятность того, что после стремительно похудения вес вскоре вернется.

«Эти так называемые весовые качели связаны с более высоким риском сердечно-сосудистых событий и смертности в наблюдательных исследованиях», — подчеркнула врач.

Ранее кардиолог Анастасия Малай рассказала, как распознать инфаркт. Так, она призвала обратить внимание на боль в груди.