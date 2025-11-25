Развеян популярный миф о работе иммунитета при простуде

Укреплять иммунитет во время болезни бесполезно, заявила аллерголог-иммунолог клиники Atribeaute Екатерина Белова. Популярный миф о работе иммунитета при ОРВИ и гриппе она развеяла в беседе с «Лентой.ру».

По словам Беловой, укрепить иммунную систему при болезни можно, но это работает только в том случае, если у человека есть иммунодефицит.

«Такое серьезное заболевание требует специального, многоэтапного лечения и имеет ряд побочных, неприятных последствий. В этом случае риски абсолютно обоснованы, так как иммунодефицит — опасное состояние, снижающее качество жизни», — объяснила она.

С медицинской точки зрения, как отметила врач, частые простуды или наличие ОРВИ говорят о нормальной работе иммунитета.

«Симптомы болезни (температура, насморк, кашель) как раз говорят о проявлении иммунного ответа. Лихорадка подавляет размножение вирусов, а слизь выводит патогены из организма. Все это требует времени: в среднем 7-10 дней для выздоровления от ОРВИ, и это физиологическая норма. В случае нормальной работы иммунной системы укрепить иммунитет невозможно и не нужно», — рассказала Белова.

Чтобы ускорить процесс выздоровления во время ОРВИ, по ее словам, важно дать иммунной системе время для того, чтобы она справилась с вирусом. В этом помогут максимальный отдых, вкусная еда, достаточное количество жидкости и жаропонижающие при температуре.

