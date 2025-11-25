Нутрициологи ответили, можно ли пить во время еды

На прошедшем в Новосибирске фестивале NutriFest участники тренинга «Код полноценного питания» узнали, что запивать еду водой не только можно, но и нужно – только при соблюдении умеренности.

В рамках фестиваля NutriFest, организованном Ассоциацией нутрициологов и коучей по здоровью (АНКЗ) и Международным институтом интегративной нутрициологии (МИИН) в Новосибирске, прошел тренинг «Код полноценного питания». Его участники получили рекомендации по сбалансированному питанию без жестких ограничений, а также узнали о распространенных пищевых мифах. Среди них – устойчивое убеждение, что запивать еду вредно для пищеварения.

Врач общей практики и клинический нутрициолог Татьяна Ширинова и врач-генетик и нутрициолог Инна Холяндра пояснили, что утверждение «запивать еду – вредно» не соответствует действительности. По их словам, умеренное количество жидкости – около 100 мл – во время приема пищи не только допустимо, но и может улучшить переваривание, особенно если еда сухая или вызывает дискомфорт при употреблении.

Эксперты подчеркнули: хотя значительный объем жидкости (например, два стакана воды за раз) действительно может переполнить желудок и снизить концентрацию желудочного сока, небольшое количество воды не помешает процессу благодаря анатомическим особенностям желудка. Жидкость быстро проходит через его малую кривизну и практически не задерживается в зоне, где происходит основной процесс переваривания.

В то же время нутрициологи предостерегли от употребления во время еды холодной воды и сладких газированных напитков, которые могут нарушить работу желудочно-кишечного тракта. Таким образом, ключевой принцип – умеренность и выбор подходящего напитка.