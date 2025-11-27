Гастроэнтеролог перечислила продукты, которые повышают уровень гормона счастья

Блюда из них помогают работе нервной системы. Гастроэнтеролог Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик рассказала, какие продукты помогают организму вырабатывать гормон счастья серотонин.

По её словам, ключевую роль здесь играет аминокислота триптофан. Именно из неё организм синтезирует серотонин. Однако триптофан не работает сам по себе: ему нужны «помощники» — витамины группы B, магний, цинк и сложные углеводы, которые способствуют проникновению аминокислоты в мозг и её превращению в гормоны счастья.