Три способа согреть руки на зимней рыбалке

Холодные​‍​‌‍​‍‌ руки во время зимней рыбалки — одно из неприятных явлений, из-за которых многим не хочется зимой рыбачить. Ведь в первую очередь на сильном морозе кровь поступает к внутренним органам, а к конечностям объемы кровотока сокращаются. К тому же на запястьях много сосудов, близко расположенных к поверхности кожи, и испарение влаги с ладоней способствует еще большему охлаждению рук, о чем напоминает автор канала «Я же рыбак».

Перед рыбалкой рекомендуется взять снег и помять в руках около 30 секунд. После этого хорошо вытереть руки сухим полотенцем и в течение минуты по очереди разминать кисти — так кровь разгонится и руки станут менее чувствительны к холоду. Во время ловли не касайтесь воды, а после того как поймаете рыбу, сразу же вытирайте руки. Носите перчатки или варежки, которые не промокают и не пропускают ветер, закрывающие не только ладони, но и запястья — лучше всего подходят для зимней рыбалки модели из флиса.

Если же руки все-таки замерзли, то есть экспресс-способ согреться: обернуть пальчиковую батарейку в тонкий слой фольги, зажать в кулаке и спрятать в карман куртки. В процессе замыкания контактов аккумулятор нагревается до 54 градусов — этого достаточно, чтобы согреться за несколько минут даже при сильном ​‍​‌‍​‍‌морозе.

