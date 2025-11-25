Как сохранить фигуру без диет и жестких ограничений

В ноябре отметили международный день без диет. «Вечерняя Москва» узнала у кандидата медицинских наук Эльдара Мустафаева, как можно сберечь фигуру без жестких ограничений.

© Вечерняя Москва

Сохранение фигуры, по словам эксперта, — это не про дефицит калорий или ограничения, здесь главное — баланс между потребленными КБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы. — «ВМ») и физическими нагрузками за день.

Норма калорий высчитывается индивидуально — в зависимости от сжигаемого количества за сутки, — объясняет эксперт. — Ниже этого количества уходить нельзя, чтобы сохранить мышечную массу. Нужны адекватные тренировки и контроль рациона.

При этом для роста и сохранения мышечной массы необходимы силовые тренировки — от одного до четырех часов в неделю.

Запреты не нужны

Чем больше себя ограничиваешь, тем сильнее хочется съесть что-нибудь «запретное». Не стоит ограничивать себя в потреблении любимых продуктов — даже если они уж очень вредные. Раз в какое-то время можно побаловать себя и кофе с сиропом, и фастфудом — ради собственной психики.

Все по пунктам

Рацион на день стоит планировать заранее, чтобы в течение дня не было желания съесть больше нормы.

Водою сыт будешь

Также перед приемами пищи советуют выпивать стакан воды — или съедать тарелку салата. Таким образом можно немного «сбить» голод полезными продуктами. В случае с водой это еще и спасает от частой «обманки» — когда тело посылает сигналы о голоде, хотя не хватает именно жидкости.

Никаких газировок

А вот от «жидких» калорий — из смузи, кофе с сиропами или напитков с тапиокой — стоит если не отказаться, то точно задуматься об ограничении их. Такие сладости содержат очень много сахара и притом не насыщают должным образом.

Здоровый сон

Распространенная причина переедания — недосып. Организм компенсирует недостаток энергии быстрыми углеводами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алина Максимова, системный семейный, эмоционально-фокусированный психотерапевт:

Слишком строгие ограничения в питании с психологической точки зрения — мощный стресс, который может привести к нарушению пищевого поведения. Человек начинает делить продукты на «хорошие» и «плохие», любые отклонения в питании воспринимаются как катастрофа и заставляют думать: «Я все испортил, теперь можно все».

Женщины часто набирают лишние килограммы в период менопаузы. Почему так происходит и можно ли это предотвратить, «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога Елены Соломатиной.