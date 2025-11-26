Врач-трихолог назвала основные причины выпадения волос осенью
Осенью многие люди замечают, что выпадение волос усилилось, от алопеции могут страдать как мужчины, так и женщины. Как объяснила в интервью RT эксперт телеканала «Доктор», врач-трихолог, косметолог, дерматолог Диана Вурзель, это может быть связано как с авитаминозом, так и с рядом заболеваний. По словам врача, алопеция может быть симптомом заболеваний щитовидной железы, синдрома поликистозных яичников у женщин или даже заболеваний сердца. Вурзель объяснила, на что следует обращать внимание, чтобы вовремя записаться к врачам.
— Может ли дефицит витаминов приводить к алопеции и какие витамины и микроэлементы влияют на состояние волос?
— Да, дефицит витаминов и микроэлементов, особенно витаминов группы В, витамина D, цинка, магния, селена и так далее, может приводить к выпадению волос. Поэтому важно перед началом лечения алопеции сдать анализ крови на определение уровня витаминов и микроэлементов.
— Когда следует начинать беспокоиться из-за выпадения волос?
— В норме в сутки у человека может выпадать не более 100 волос, превышение этого показателя говорит о наличии проблем. Конечно, считать выпавшие волоски вряд ли кто-то станет, но можно оценить объём потерь приблизительно на глаз — если ежедневно вы теряете приличный клочок волос, то следует задуматься. Также стоит насторожиться, если вдруг обнаружили очаги облысения — целые участки, где волосы выпали полностью. Дополнительные тревожные звоночки — жжение или покалывание кожи головы при мытье, сушке феном или окрашивании, а также внезапное появление перхоти или высыпаний. Часто в такой ситуации люди пытаются решить проблему с помощью специальных шампуней или БАД, но это не всегда помогает. Зачастую алопеция — это не самостоятельная проблема, а симптом более серьёзных нарушений в организме.
— Как состояние волос связано с гормональными нарушениями?
— Это одна из первых причин алопеции, которую проверяют трихологи. Заболевания щитовидной железы, такие как гипотиреоз и гипертиреоз, напрямую влияют на состояние волос. При гипотиреозе (снижении уровня гормонов) замедляется обмен веществ, нарушается питание фолликулов, волосы становятся слабыми и активно выпадают не только на голове, но и в области бровей и ресниц. При гипертиреозе (избытке гормонов) волосы становятся ломкими, тусклыми, тонкими. Поэтому, чтобы не допустить выпадения волос, важно наблюдаться у эндокринолога, периодически проверять кровь на уровень гормонов щитовидной железы (ТТГ, Т3, Т4) и делать УЗИ щитовидки.
— Многие женщины замечают, что во время менопаузы волосы становятся слабее и начинают выпадать. С чем это связано?
— Менопауза — это достаточно тяжёлый период в жизни женщины, сопровождающийся серьёзными изменениями гормонального фона. Количество эстрогенов, женских половых гормонов, снижается, а количество мужских, андрогенов, наоборот, повышается. Высокий уровень андрогенов негативно влияет на рост волос, ослабляет волосяные фолликулы и вызывает выпадение. Подходить к этой проблеме нужно комплексно. В первую очередь следует обратиться к гинекологу-эндокринологу, сдать анализы на половые гормоны и витамины. Врач поможет подобрать заместительную гормональную терапию, а также может назначить дополнительные косметологические процедуры — плазмотерапию или мезотерапию.
— У некоторых женщин волосы начинают выпадать в достаточно молодом возрасте. С какими нарушениями может быть связана эта проблема?
— Выпадение волос у молодых женщин может быть связано с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ). При СПКЯ, как и в период менопаузы, снижается уровень эстрогенов и повышается уровень андрогенов. В таких случаях рекомендуется проверить уровень половых гормонов (ЛГ, ФСГ, эстроген, тестостерон), сдать общие анализы крови и обратиться к гинекологу.
— Сегодня всё чаще люди прибегают к пересадке волос, особенно мужчины. Но насколько долговечны такие пересаженные волосы? Не выпадут ли и они, если не устранить первопричины алопеции?
— Перед оперативным вмешательством рекомендуется пройти подготовку и устранить причины выпадения. Также следует разобраться, можно ли вам проводить пересадку волос, так как существуют определённые трихологические заболевания (например, очаговая алопеция), при которых пересадка волос противопоказана. Но и после трансплантации новые волосы могут выпасть — это естественный этап заживления, после которого волосы начнут снова расти.
— Нередко можно услышать, что волосы выпадают «от нервов». Действительно ли стресс может стать причиной выпадения волос и как это происходит на физиологическом уровне?
— Длительный хронический стресс может как усугубить проблему, так и сам по себе стать причиной выпадения волос. Во время стресса в организме вырабатываются гормоны адреналин и кортизол. Когда они накапливаются в большом количестве, то подавляют активность волосяных фолликулов и волосы переходят в фазу покоя, после чего начинают активно выпадать.
— Может ли выпадение волос сигнализировать о других серьёзных заболеваниях?
— Может. Например, алопеция может быть ранним признаком ишемической болезни сердца (ИБС). При ИБС в стенках сосудов накапливается холестерин, образуются бляшки, ухудшается кровообращение. Волосяные фолликулы начинают страдать от недостатка кислорода и питательных веществ, что приводит к их ослаблению и выпадению. Для этого заболевания особенно характерно выпадение волос в области макушки, лба и темени. К тому же некоторые препараты, назначаемые при хронической ИБС, могут спровоцировать алопецию как побочный эффект. В таком случае нужно незамедлительно обратиться к терапевту и кардиологу, контролировать давление, периодически сдавать биохимию крови и делать ЭКГ.
— Может ли здоровье ЖКТ влиять на состояние волос?
— Конечно. При заболеваниях ЖКТ (например, гастрите) нарушается всасывание питательных веществ. Витамины и минералы не поступают в кровь в достаточном количестве, и волосяные фолликулы голодают. В итоге волосы ослабляются и выпадают. Если выпадение волос началось резко и сопровождается симптомами со стороны ЖКТ (боль в верхней трети живота, изжога, отрыжка, тошнота), стоит обратиться к гастроэнтерологу.
— Многие пытаются бороться с выпадением волос с помощью шампуней, спреев или салонных процедур. Насколько это эффективно?
— Наружные средства и процедуры помогают поддерживать здоровье волос, но они не устраняют первопричину выпадения. Если внутренняя причина не решена, эффект от этих средств будет кратковременным. Волосы не просто украшение. Зачастую они становятся точным индикатором общего здоровья организма. Не следует списывать их выпадение на плохую экологию или неподходящий шампунь. Лучше один раз пройти комплексное обследование и найти основную причину выпадения, чем годами маскировать симптомы, позволяя болезни прогрессировать.