Врач-трихолог назвала основные причины выпадения волос осенью

Осенью многие люди замечают, что выпадение волос усилилось, от алопеции могут страдать как мужчины, так и женщины. Как объяснила в интервью RT эксперт телеканала «Доктор», врач-трихолог, косметолог, дерматолог Диана Вурзель, это может быть связано как с авитаминозом, так и с рядом заболеваний. По словам врача, алопеция может быть симптомом заболеваний щитовидной железы, синдрома поликистозных яичников у женщин или даже заболеваний сердца. Вурзель объяснила, на что следует обращать внимание, чтобы вовремя записаться к врачам.

— Может ли дефицит витаминов приводить к алопеции и какие витамины и микроэлементы влияют на состояние волос?

— Да, дефицит витаминов и микроэлементов, особенно витаминов группы В, витамина D, цинка, магния, селена и так далее, может приводить к выпадению волос. Поэтому важно перед началом лечения алопеции сдать анализ крови на определение уровня витаминов и микроэлементов.

— Когда следует начинать беспокоиться из-за выпадения волос?

— В норме в сутки у человека может выпадать не более 100 волос, превышение этого показателя говорит о наличии проблем. Конечно, считать выпавшие волоски вряд ли кто-то станет, но можно оценить объём потерь приблизительно на глаз — если ежедневно вы теряете приличный клочок волос, то следует задуматься. Также стоит насторожиться, если вдруг обнаружили очаги облысения — целые участки, где волосы выпали полностью. Дополнительные тревожные звоночки — жжение или покалывание кожи головы при мытье, сушке феном или окрашивании, а также внезапное появление перхоти или высыпаний. Часто в такой ситуации люди пытаются решить проблему с помощью специальных шампуней или БАД, но это не всегда помогает. Зачастую алопеция — это не самостоятельная проблема, а симптом более серьёзных нарушений в организме.

— Как состояние волос связано с гормональными нарушениями?

— Это одна из первых причин алопеции, которую проверяют трихологи. Заболевания щитовидной железы, такие как гипотиреоз и гипертиреоз, напрямую влияют на состояние волос. При гипотиреозе (снижении уровня гормонов) замедляется обмен веществ, нарушается питание фолликулов, волосы становятся слабыми и активно выпадают не только на голове, но и в области бровей и ресниц. При гипертиреозе (избытке гормонов) волосы становятся ломкими, тусклыми, тонкими. Поэтому, чтобы не допустить выпадения волос, важно наблюдаться у эндокринолога, периодически проверять кровь на уровень гормонов щитовидной железы (ТТГ, Т3, Т4) и делать УЗИ щитовидки.

— Многие женщины замечают, что во время менопаузы волосы становятся слабее и начинают выпадать. С чем это связано?

— Менопауза — это достаточно тяжёлый период в жизни женщины, сопровождающийся серьёзными изменениями гормонального фона. Количество эстрогенов, женских половых гормонов, снижается, а количество мужских, андрогенов, наоборот, повышается. Высокий уровень андрогенов негативно влияет на рост волос, ослабляет волосяные фолликулы и вызывает выпадение. Подходить к этой проблеме нужно комплексно. В первую очередь следует обратиться к гинекологу-эндокринологу, сдать анализы на половые гормоны и витамины. Врач поможет подобрать заместительную гормональную терапию, а также может назначить дополнительные косметологические процедуры — плазмотерапию или мезотерапию.

— У некоторых женщин волосы начинают выпадать в достаточно молодом возрасте. С какими нарушениями может быть связана эта проблема?

— Выпадение волос у молодых женщин может быть связано с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ). При СПКЯ, как и в период менопаузы, снижается уровень эстрогенов и повышается уровень андрогенов. В таких случаях рекомендуется проверить уровень половых гормонов (ЛГ, ФСГ, эстроген, тестостерон), сдать общие анализы крови и обратиться к гинекологу.

— Сегодня всё чаще люди прибегают к пересадке волос, особенно мужчины. Но насколько долговечны такие пересаженные волосы? Не выпадут ли и они, если не устранить первопричины алопеции?

— Перед оперативным вмешательством рекомендуется пройти подготовку и устранить причины выпадения. Также следует разобраться, можно ли вам проводить пересадку волос, так как существуют определённые трихологические заболевания (например, очаговая алопеция), при которых пересадка волос противопоказана. Но и после трансплантации новые волосы могут выпасть — это естественный этап заживления, после которого волосы начнут снова расти.

— Нередко можно услышать, что волосы выпадают «от нервов». Действительно ли стресс может стать причиной выпадения волос и как это происходит на физиологическом уровне?

— Длительный хронический стресс может как усугубить проблему, так и сам по себе стать причиной выпадения волос. Во время стресса в организме вырабатываются гормоны адреналин и кортизол. Когда они накапливаются в большом количестве, то подавляют активность волосяных фолликулов и волосы переходят в фазу покоя, после чего начинают активно выпадать.

— Может ли выпадение волос сигнализировать о других серьёзных заболеваниях?

— Может. Например, алопеция может быть ранним признаком ишемической болезни сердца (ИБС). При ИБС в стенках сосудов накапливается холестерин, образуются бляшки, ухудшается кровообращение. Волосяные фолликулы начинают страдать от недостатка кислорода и питательных веществ, что приводит к их ослаблению и выпадению. Для этого заболевания особенно характерно выпадение волос в области макушки, лба и темени. К тому же некоторые препараты, назначаемые при хронической ИБС, могут спровоцировать алопецию как побочный эффект. В таком случае нужно незамедлительно обратиться к терапевту и кардиологу, контролировать давление, периодически сдавать биохимию крови и делать ЭКГ.

— Может ли здоровье ЖКТ влиять на состояние волос?

— Конечно. При заболеваниях ЖКТ (например, гастрите) нарушается всасывание питательных веществ. Витамины и минералы не поступают в кровь в достаточном количестве, и волосяные фолликулы голодают. В итоге волосы ослабляются и выпадают. Если выпадение волос началось резко и сопровождается симптомами со стороны ЖКТ (боль в верхней трети живота, изжога, отрыжка, тошнота), стоит обратиться к гастроэнтерологу.

— Многие пытаются бороться с выпадением волос с помощью шампуней, спреев или салонных процедур. Насколько это эффективно?