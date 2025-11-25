Ортодонт предупредил о последствиях всего одного пропуска чистки зубов

Врач предупредила о последствиях всего одного пропуска чистки зубов перед сном
Всего один пропуск чистки зубов перед сном уже негативно сказывается на состоянии зубов, утверждает ортодонт Альмудена Эрраис. О том, к каким последствиям приводит недостаточная гигиена полости рта, она рассказала изданию 20minutos.
По словам Эрраис, чистить зубы перед сном намного важнее, чем с утра.
«В течение дня во рту скапливаются бактерии и остатки пищи», — пояснила она.
Среди негативных последствий пропуска вечерней чистки зубов врач выделила воспаление десен и запах изо рта по утрам.
«Ночью выработка слюны значительно снижается, поэтому если вы не чистите зубы, оставшиеся во рту бактерии питаются остатками пищи, вырабатывая кислоты, ослабляющие эмаль и вызывающие ее повреждение, а также кариес», — предупредила она.
Ранее стоматолог Ирина Антонова рассказала, как правильно выбрать зубную щетку. Она посоветовала при повышенной чувствительности зубов отдавать предпочтение мягкой щетине.