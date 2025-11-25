Диетолог рассказал о пользе онигири

В японском блюде содержатся пробиотики и йод.

Из-за того, что его употребляют холодным, рис в составе не вызывает резкого повышения уровня глюкозы в крови. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«Онигири очень похожи на роллы, просто другой формы. Основу составляет круглый рис, нори и различные начинки. Рис очищен и не содержит оболочки, если бы он был в горячем виде, то резко повышал бы уровень глюкозы в крови. Холодный рис служит пробиотиком для наших полезных бактерий, а от состояния нашего кишечника зависит очень многое. Плюс водоросли. Это источник того же йода, тех же пищевых волокон. Начинки там, конечно, не так много, но тем не менее. Всё равно морепродукты обладают своими полезными свойствами».

Ранее сообщалось, что спрос на японский перекус в России вырос на 30%. По данным «Базы», ежемесячно жители нашей страны съедают 15 млн штук онигири.