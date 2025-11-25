Перечислены продукты, которые помогают вырабатывать «гормон счастья»

Осенью и зимой уровень энергии у большинства людей закономерно падает: меньше солнца, ниже синтез витамина D, а вместе с ним снижается и выработка серотонина — одного из ключевых «гормонов счастья». Поэтому многие замечают у себя усталость, снижение мотивации и легкую апатию. Гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик рассказала «Газете.Ru», что в этот период особенно важно поддерживать организм через питание, которое напрямую влияет на работу нервной системы и помогает естественным способом повышать уровень серотонина и дофамина.

«Ключевую роль здесь играет аминокислота триптофан — именно из нее организм синтезирует серотонин. Однако триптофан не работает сам по себе: ему нужны «помощники» — витамины группы B, магний, цинк и сложные углеводы, которые способствуют проникновению аминокислоты в мозг и ее превращению в гормоны счастья. Поэтому простое правило «ешьте больше белка» не всегда эффективно. Гораздо важнее грамотно сочетать продукты, например: индейка + гречка, яйца + цельнозерновой хлеб, творог + банан. Такой подход запускает выработку нейромедиаторов значительно быстрее», — объяснила она.

По словам врача, существуют продукты, которые особенно эффективно поддерживают эмоциональное равновесие. Индейка — один из самых богатых природных источников триптофана. Благодаря легкой структуре белка организм быстро получает «сырье» для синтеза серотонина, а сочетание ее мяса с крупами усиливает этот эффект. В индейке также много витаминов группы B — они участвуют в работе нервной системы, помогают снижать тревожность и поддерживают когнитивные функции.

«Рыба жирных сортов (лосось, скумбрия, сельдь) обеспечивает организм омегой-3 и витамином D, который особенно важен в темное время года — он регулирует уровень дофамина и помогает бороться с сезонной усталостью. Яйца и молочные продукты дают витамин B12 и цинк, необходимые для стабильной работы мозга. Орехи, семечки, темный шоколад содержат магний и антиоксиданты — они защищают нервные клетки и помогают легче переносить стресс. Бобовые, овсянка, бананы укрепляют энергетику за счет сложных углеводов и мягко повышают уровень серотонина», — рассказала эксперт.

Сейчас особенно важно подпитывать нервную систему изнутри, а не ждать, пока настроение улучшится самостоятельно.