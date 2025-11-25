Создана диета, которая за месяц выводит плохой холестерин

Зарубежные исследователи считают, что обнаружили режим питания, который может значительно снизить холестерин в относительно короткий срок, и почти так же эффективно, как лекарства.

© Российская Газета

Как рассказал Дэвид Дженкинс, врач-диетолог и профессор из Университета Торонто, питание с использованием четырех основных компонентов - клетчатка, ненасыщенные жиры, орехи и бобовые - может снизить уровень ЛПНП (или "плохого" холестерина), примерно на 35 процентов за месяц.

Долгие годы исследователи спорили о долгосрочном влиянии диеты на здоровье сердца и состояние сосудов. Но последняя работа, судя по всему, поставила точку в этом споре, передает Daily Mail.

Исследование, в рамках которого в течение 30 лет изучалось питание 200 тысяч добровольцев, показало: риск сердечно-сосудистых заболеваний можно снизить на 14 процентов, если строго следовать формуле питания, сочетая все четыре компонента.

"Хотя основная группа продуктов - это клетчатка, образующая гель в пищеварительном тракте. Это вязкое вещество связывается с холестерином и желчными кислотами, препятствуя их всасыванию в кровоток", - заявил Дженкинс.

Он также добавил, что продукты с высоким содержанием насыщенных жиров (например, жирное мясо и молочка) приводят к повышению уровня ЛПНП в крови, образуя "липкий жир".