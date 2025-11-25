Правда о рыбьей шкурке: польза и вред

Кожу​‍​‌‍​‍‌ рыбы можно и нужно есть, — но только после удаления чешуи и термической обработки. В ней много ценных питательных веществ: жирные кислоты омега-3, витамин D, йод, белок и, особенно, коллаген, — 85% которого в рыбе приходится как раз на кожу. Однако не вся рыба безопасна, да и кожу нужно правильно готовить, чтобы не навредить себе, как пишут авторы канала SPORTS.KZ.

В первую очередь, очищайте рыбу от чешуи, потому что она может поцарапать и даже порвать слизистую оболочку желудка и пищевода. С кожей рыбы, как и с жирным мясом, лучше всего изготавливать бульоны. При варке выделяется легкодоступный белок коллаген, который отвечает не только за состояние костей, мышц и сосудов, но и помогает поддерживать тонус и здоровье кожи, ногтей и волос.

В сыром виде рыбью кожу лучше не есть, а вот термическая обработка уничтожает вредных для организма паразитов и бактерий. Способы приготовления могут быть любые: варка, тушение, обжаривание.

При выборе рыбы будьте очень внимательны, так как некоторые виды могут содержать ртуть и другие токсичные вещества, которые концентрируются на коже. Наиболее безопасными считаются лосось, треска, камбала и минтай. Осторожнее стоит быть с окунем, скумбрией и палтусом: покупайте ее только в проверенных местах и просите у продавца сертификаты от санитарно-ветеринарной ​‍​‌‍​‍‌службы.