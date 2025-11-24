Последствия нехватки сна объяснили с помощью кружек пива

Психолог Нурия Рур заявила, что недостаток сна негативно влияет на головной мозг. В беседе с изданием La Nacion она объяснила, как дефицит ночного отдыха влияет на организм.

По словам Рур, последствия от сна продолжительностью менее четырех часов можно сравнить с последствиями от употребления шести кружек пива. Врач отметила, что недостаточный сон приводит к нарушению познавательных способностей, ухудшению реакции, трудностям с принятием решений, увеличению риска несчастных случаев на рабочем месте или дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, дефицит сна негативно влияет на концентрацию внимания и память, добавила специалистка. Что касается рисков не только для головного мозга, но и для здоровья в целом, Рур утверждает, что недосып увеличивает риск гипертонии, сахарного диабета, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний, а также ухудшает работу иммунной системы.

Ранее сомнолог Линдси Браунинг рассказала, как бороться с ночными пробуждениями. Так, она посоветовала встать с кровати и сложить чистое белье или почитать книгу.