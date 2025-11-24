Желающим бросить курить женщинам дали несколько советов

Гинеколог Камиль Бахтияров дал несколько советов женщинам, которые желают бросить курить. Их врач опубликовал в своем Telegram-канале.

Бахтияров признал, что отказ от сигарет — всегда стресс для организма, однако положительный эффект появляется уже через несколько недель после последней сигареты. По словам врача, после отказа от курения улучшается кровоснабжение органов, восстанавливается гормональный фон, нормализуется работа яичников, снижаются риски развития рака и других заболеваний.

Чтобы бросить курить, гинеколог порекомендовал найти мотивацию. Это может быть забота о собственном здоровье или желание родить здорового ребенка, уточнил доктор.

Врач посоветовал использовать различные техники снижения стресса, такие как спорт, дыхательные упражнения или консультации психолога, чтобы снизить тягу к сигаретам. Кроме того, он отметил, что сегодня существуют специальные программы медицинской поддержки бросающих курить. Наконец, Бахтияров порекомендовал найти единомышленников.

«Есть каналы в соцсетях и живые встречи — в компании и с поддержкой процесс будет проходить легче», — заключил он.

Ранее онколог Суна Исакова рассказала, как снизить риск развития рака легких. Для этого, утверждает она, необходимо отказаться от электронных сигарет.