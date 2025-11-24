Как семена черного тмина помогут похудеть

Черный тмин действительно помогает похудеть, однако для этого необходимо ежедневно съедать по 100-150 граммов семян, что достаточно проблематично. Об этом НСН заявила врач-диетолог Анна Белоусова.

Семена черного тмина помогают бороться с ожирением. К такому выводу пришли японские ученые, исследование опубликовано в журнале Food Science & Nutrition. Белоусова подтвердила выводы ученых, но заявила, что для того, чтобы похудеть, надо съедать по 100-150 граммов семян в сутки.

«Рассчитывать на тмин как на “волшебную палочку” не стоит. То, что черный тмин помогает похудеть, поняли не только японцы: уже пять-семь лет семена черного тмина считаются очередным “суперфудом”, который везде позиционируют. Но не забудем, что то, что делается в пробирке, в лабораторных условиях, нужно переносить на живого человека. Все сказанное о черном тмине — правда, но вопрос в дозировках. Для того, чтобы черный тмин сработал как средство для похудения, нужно съедать по 100-150 граммов семян в день, что достаточно проблематично, это больше, чем полстакана. Можно смешать тмин с кефиром, но семена вкупе с кисломолочными продуктами больше чистят кишечник. Кроме того, если семена тмина есть в полусыром или даже сыром виде, то возможна гиперстимуляция кишечной моторики, что может привести к диарее», — сказала Белоусова.

Собеседник НСН добавила, что масло черного тмина помогает бороться с холестерином.

«То же самое касается масла черного тмина — не стоит забывать, что любое растительное масло, из чего бы его ни выжимали, всегда на 99,9% состоит из жирных кислот. На биологически активные вещества приходятся доли процента. Поэтому от масла черного тмина мы каких-то чудес не ждем, кроме как антихолестеринового действия. Это замена более тяжелым заправкам. Но это не значит, что масло черного тмина надо бесконтрольно употреблять, потому что это может из-за большого количества жиров привести к ожирению», — подытожила она.

Ранее диетолог Марият Мухина заявила, что облепиха — это самая недооцененная ягода, которая содержит противораковые вещества, снижает уровень холестерина, а также полезна для зрения и кожи.