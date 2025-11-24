Женщинам рассказали о пользе тестостерона

Некоторые люди считают тестостерон исключительно мужским гормоном, однако он важен и для женского здоровья, рассказала акушер-гинеколог Ольга Палкина. О пользе этого гормона для женщин она поговорила с РИАМО.

По словам Палкиной, женский организм тоже вырабатывает тестостерон, но в меньшем количестве, чем мужской.

«В нормальном диапазоне он не лишает женственности, а поддерживает ее — помогает сохранять нормальное либидо, мышечный и эмоциональный тонус», — объяснила гинеколог.

Врач добавила, что достаточный уровень тестостерона у женщин помогает им быть инициативными и способными выдерживать высокие нагрузки. Кроме того, этот гормон важен, потому что он поддерживает мышечные волокна, улучшает утилизацию глюкозы и способствует сохранению эластичности сосудистой стенки.

Палкина подчеркнула, что дефицит тестостерона может быть опасен для женщин. При его недостатке они часто жалуются на снижение либидо, хроническую усталость, ухудшение самочувствия и настроения. Если же тестостерона в женском организме слишком много, возникают нарушения цикла, высыпания на коже, а также сложности с зачатием.

