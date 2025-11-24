Стоматолог рассказал, как защититься от кариеса с помощью поцелуев

Поцелуи могут быть полезны для профилактики кариеса, уверена стоматолог-терапевт Екатерина Денисова. Об этом способе защититься от проблем с зубами она рассказала «Газете.ru».

По словам врача, во время поцелуев увеличивается выработка слюны, а в ее состав входят белки, включая муцины и ферменты. Денисова объяснила, что эти белки формируют защитную пленку на поверхности эмали и помогают ее минеральному составу оставаться стабильным.

«Слюна нейтрализует кислоты, которые разрушают эмаль зубов. Нейтрализация кислот — важный фактор в профилактике кариеса», — добавила стоматолог.

Она уточнила, что, согласно исследованию специалистов из Эквадора, для защиты от кариеса хватает одного 40-секундного поцелуя.

Кроме того, в слюне содержатся вещества, обладающие антибактериальными свойствами, такие как лактоферрин и лактопероксидаза. Помимо этого, в ней есть пептиды и иммуноглобулины, которые важны для работы иммунной системы.

