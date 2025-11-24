Названа диета, защищающая мозг от старения

Рацион, богатый провоспалительными продуктами, может защищать мозг от старения. К такому выводу пришли исследователи из Каролинского института, изучив данные более чем 20 тысяч взрослых. Связь между питанием и состоянием мозга оказалась особенно выраженной у людей старше 60 лет. Работа опубликована в журнале European Journal of Epidemiology (EJE).

Хроническое воспаление считают одним из ключевых факторов риска возрастных нарушений, включая деменцию и снижение когнитивных способностей. С возрастом концентрация воспалительных маркеров в крови естественным образом растет, и образ жизни, прежде всего питание, способен усиливать или ослаблять этот процесс. «Западный» рацион с избытком насыщенных жиров, переработанных продуктов и красного мяса обычно вызывает воспалительную реакцию. Диеты, основанные на овощах, фруктах и цельных злаках, напротив, обладают защитным эффектом.

Команда ученых использовала данные UK Biobank, включающие 21 473 человек в возрасте от 40 до 70 лет без неврологических заболеваний на момент начала наблюдения. Участники до пяти раз заполняли опросник о питании Oxford WebQ, по которому рассчитывался Индекс воспалительности рациона — показатель, отражающий содержание 31 нутриента, усиливающего или подавляющего воспаление. Всех разделили на четыре группы — от наиболее противовоспалительного рациона до максимально провоспалительного.

Через девять лет участники прошли МРТ. Исследователи использовали машинное обучение для вычисления возраста мозга по более чем тысяче структурных параметров. Разница между биологическим возрастом мозга и хронологическим возрастом человека позволяла оценить общее состояние мозговых структур: более «старый» мозг указывал на ускорение возрастных изменений.

Люди, чье питание имело наиболее высокий воспалительный индекс, показали заметно больший разрыв в возрасте мозга. В среднем их мозг выглядел на полгода старше по сравнению с теми, кто придерживался наиболее благоприятного рациона. У участников старше 60 лет эта разница достигала почти года, что указывает на повышенную уязвимость пожилых людей к влиянию питания.

Часть ассоциации объяснялась системным воспалением. Композитный показатель воспалительных маркеров крови (включая уровень С-реактивного белка и число лейкоцитов) объяснил около 8% связи между рационом и ускоренным старением мозга. Однако большая часть эффекта, по мнению авторов, связана с другими механизмами, включая метаболические и сосудистые изменения.

Генетические факторы риска, включая наличие аллеля APOE4 и полигенный риск болезни Альцгеймера, не влияли на сам факт связи между диетой и возрастом мозга, хотя у носителей APOE4 она была немного слабее. Это позволяет считать питание значимым фактором защиты мозга даже для людей с наследственной предрасположенностью к нейродегенерациям.

Ученые подчеркнули, что переход на противовоспалительный рацион — потенциально простой и доступный способ поддержать здоровье мозга с возрастом. Следующие шаги — клинические исследования, которые покажут, можно ли таким питанием замедлить или обратить ускоренное биологическое старение мозга.