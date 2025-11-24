Названа диета, защищающая от психических расстройств

Высокое потребление ряда минералов может снижать вероятность развития депрессии, тревожности и некоторых других психических расстройств, тогда как избыток кальция, наоборот, повышает эти риски. К таким выводам пришли исследователи из Сианьцзяотунского университета, проанализировав данные почти 200 тысяч участников. Работа опубликована в журнале Journal of Affective Disorders (JAD).

Психические заболевания остаются одной из главных глобальных проблем здравоохранения, и ученые все активнее изучают влияние питания на работу мозга. Минералы участвуют в синтезе нейромедиаторов, энергетическом обмене и передаче сигналов между нервными клетками, а потому изменения в их потреблении могут сказываться на функционировании психики.

Авторы работы использовали длительное наблюдение за участниками — в среднем 13 лет — и сопоставили их пищевые привычки с последующими диагнозами депрессии, тревожных расстройств, ПТСР, шизофрении, биполярного расстройства и суицидального поведения. В расчет были включены десятки факторов: возраст, пол, образ жизни, вредные привычки, наличие хронических болезней и социально-экономический статус.

Анализ показал, что у людей с более высоким потреблением железа, магния и селена вероятность развития депрессии была заметно ниже. Похожая защитная связь была обнаружена для марганца в отношении суицидального поведения и для цинка — в отношении риска ПТСР. При этом ни один из двенадцати изученных минералов не демонстрировал связи с риском шизофрении или биполярного расстройства. Наиболее резкий и неожиданный результат касался кальция: люди, которые потребляли его больше остальных, чаще сталкивались с депрессией и тревожностью, что, по мнению авторов, требует дальнейшего изучения.

