Людям старше 60 лет посоветовали пять упражнений

Специалисты по когнитивному здоровью посоветовали людям старше 60 лет ежедневно выполнять пять простых упражнений, которые помогут сохранить здоровье сердца и мозга. Их рекомендации опубликовало издание Daily Mail.

Врачи отметили, что очень важно регулярно заниматься физической активностью, так как она помогает улучшить кровообращение и тем самым снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и деменции.

В первую очередь специалист по заболеваниям опорно-двигательного аппарата Робин Чаттерджи посоветовал пожилым людям делать стойку на стуле. Для этого нужно сесть на край стула и поставить ноги на ширине бедер, затем наклониться вперед, оттолкнуться пятками и встать. После этого нужно медленно опуститься обратно на стул.

Не менее эффективным, по мнению врача, являются подъемы на носки. Чтобы выполнить их, необходимо встать позади стула, держась за его спинку, поставить ноги на ширине плеч и из этого положения медленно подниматься на носки и опускаться вниз. Также Чаттерджи посоветовал людям старше 60 лет отжиматься от стены, чтобы укрепить верхнюю часть тела.

Еще одним полезным для пожилых упражнением кардиолог Оливер Гуттман назвал бокс сидя. Оно улучшит кровообращение, повысит тонус мышц и выносливость сердечно-сосудистой системы, уточнил специалист. Чтобы его выполнить, надо сесть на стул с удобной спинкой, плотно прижать ноги к полу и начать бить руками по воздуху, как в боксе, на протяжении 20-40 секунд.

Последняя рекомендация специалистов — выполнять вращения корпусом в положении сидя. Для этого надо сесть на стул, положить руки на бедра или за голову и начать плавно поворачивать корпус из стороны в сторону. Они заверили, что это упражнение поможет снять напряжение и скованность в спине.

Ранее гериатр Джулия Годой дала советы мужчинам старше 60 лет. По ее словам, в этом возрасте важно проходить плановые осмотры и сбалансированно питаться.