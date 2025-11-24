Разрушает ли молоко пользу чая

Чай с молоком стал предметом многолетних научных споров, где исследования дают противоречивые результаты. По словам автора канала «Тренер взрослых девочек», вопрос стоит в том, как взаимодействуют катехины чая, содержащие антиоксиданты, с молочным белком.

Эксперименты​‍​‌‍​‍‌ в пробирке показывают, что молоко снижает антиоксидантные свойства чая, связывая полифенолы в нерастворимые комплексы. Но результаты исследований на людях свидетельствуют о том, что употребление чая с молоком не оказывает значительного влияния на антиоксидантную активность плазмы крови. Возможно, при употреблении чая с молоком снижается биодоступность некоторых катехинов, однако организму, вероятно, хватает и других источников защиты от окислительного стресса.

Самым весомым доводом против употребления чая с молоком служит влияние на сердечно-сосудистую систему. Так, согласно данным исследования, опубликованного в European Heart Journal, при добавлении всего 10% обезжиренного молока исчезает положительный эффект чая, связанный с эластичностью сосудов.

Также исследования опровергают миф о том, что чай вымывает кальций. Напротив, регулярное употребление чая ассоциируется с более высокой минеральной плотностью костей у женщин в постменопаузе, причем добавление молока не влияет на этот положительный эффект.

Практические рекомендации включают использование цельного молока вместо обезжиренного, поскольку молочные жиры частично компенсируют потерю антиоксидантов. Для сохранения усвоения железа стоит пить чай с молоком отдельно от приемов пищи. А для защиты зубной эмали от окрашивания молоко оказывается полезным, связывая красящие танины чая.