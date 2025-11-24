Названы неочевидные признаки недостатка сна

Эксперты Гарвардского университета назвали признаки недостатка сна, которые не всегда очевидны. Их слова приводит издание Infobae.

По словам специалистов, на дефицит сна указывает повышенный аппетит и тяга к нездоровой пище. Также о нем могут сигнализировать перепады настроения, раздражительность, эмоциональная нестабильность и подавленность. Кроме того, по их словам, о недостатке ночного отдыха говорит неспособность вспомнить сны, трудности с концентрацией внимания, а также ощущение усталости и упадка сил сразу после пробуждения.

Что касается внешнего вида, о дефиците сна сигнализируют темные круги под глазами, припухлость в этой зоне и тусклая кожа. Все перечисленные признаки далеко не всегда появляются одновременно, поэтому наличие хотя бы нескольких из них уже является поводом для пересмотра привычного графика, добавили эксперты.

