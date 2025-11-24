Исследование показало, как часто стоматологов выбирают по интернету

Современная стоматология в России развивается по двум основным направлениям, на которые влияют разные поколения пациентов. Молодежь формирует новые стандарты сервиса, а пожилые люди остаются важной группой, для которой здоровье зубов критически влияет на качество жизни. Залим Кудаев, основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день», рассказал, как клиникам адаптироваться к этим вызовам.

Молодые пациенты, к которым относят зумеров и альфу, активно формируют новые правила потребления стоматологических услуг. Согласно данным DentalData, 95% из них выбирают клинику на основе онлайн-отзывов, предпочитая цифровую запись телефонным звонкам. Это поколение внимательнее относится к профилактике: 63% регулярно ходят на осмотры, что выше среднего показателя по стране (50%). Всего 16% молодых людей недовольны состоянием своих зубов, в то время как в среднем по популяции этот показатель достигает 25%.

Эти цифры выявляют чёткую тенденцию: молодёжь формирует устойчивый спрос на удобство, качество и прозрачность услуг. Пациенты хотят получать доступ к цифровым сервисам, полагаться на экспертные мнения и отзывы, а также иметь полную информацию о методах лечения и ценах. Для клиник это означает необходимость глубокой цифровизации — от внедрения онлайн‑записи до развития контент‑стратегии в социальных сетях и на платформах с отзывами.

При этом внимание к потребностям пожилых пациентов остаётся критически важным. Исследования показывают, что состояние полости рта напрямую связано с общим здоровьем. Проблемы с зубами могут влиять на питание, сердечно-сосудистую систему и когнитивные функции.

Здоровье полости рта выступает важным фактором общего благополучия. Согласно данным ВОЗ, заболевания пародонта и потеря зубов у пожилых коррелируют с повышенным риском сердечно‑сосудистых заболеваний, ухудшением питания из‑за трудностей с пережёвыванием пищи, а также со снижением когнитивных функций — исследования связывают хроническое воспаление в полости рта с риском развития деменции.

Исследование Journal of Dental Research показало, что люди со сохранёнными зубами на 30% чаще продолжают работать после выхода на пенсию. Кроме того, до 40% людей старше 70 лет из-за проблем с улыбкой избегают общения, что указывает на серьёзное влияние стоматологического здоровья на социальную активность и психологическое состояние. Таким образом, отрасль должна одновременно отвечать цифровым запросам молодых и обеспечивать решение сложных задач, стоящих перед пожилыми пациентами.