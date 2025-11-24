Почему энтеровирус особенно опасен и как его убить

Роспотребнадзор предупредил, что энтеровирус живет на продуктах до месяца
В летнее время одними из самых распространенных вирусных заболеваний являются патологии, вызванные энтеровирусными инфекциями. Однако заразиться им можно вне зависимости от времени года. Об этом предупредил Роспотребнадзор по Саратовской области.
Специалисты ведомства рассказали, что возбудитель болезни отличается высокой жизнеспособностью, поэтому сохраняется на поверхности продуктов и в воде длительное время.
Так, он хорошо переносит низкие температуры, в водопроводной воде выживают до 18 дней, в речной воде - около месяца, в сточных водах - до двух месяцев, на предметах обихода, в продуктах питания – больше месяца, в замороженном состоянии активность сохраняется в течении многих лет, рассказали в управлении.
Убить вирус можно, если воздействовать ультрафиолетом или при кипячении.
Что касается симптомов болезни, на начальной стадии болезнь проявляет себя как ОРВИ или кишечная инфекция. В запущенной форме энтеровирус представляет серьезную угрозу. Если заражения избежать ну удалось, стоит обратиться к врачу.
Ранее эксперты рассказали, как избежать кишечных инфекций на отдыхе.