Почему энтеровирус особенно опасен и как его убить

В летнее время одними из самых распространенных вирусных заболеваний являются патологии, вызванные энтеровирусными инфекциями. Однако заразиться им можно вне зависимости от времени года. Об этом предупредил Роспотребнадзор по Саратовской области.

© runews24.ru

Специалисты ведомства рассказали, что возбудитель болезни отличается высокой жизнеспособностью, поэтому сохраняется на поверхности продуктов и в воде длительное время.

Так, он хорошо переносит низкие температуры, в водопроводной воде выживают до 18 дней, в речной воде - около месяца, в сточных водах - до двух месяцев, на предметах обихода, в продуктах питания – больше месяца, в замороженном состоянии активность сохраняется в течении многих лет, рассказали в управлении.

Убить вирус можно, если воздействовать ультрафиолетом или при кипячении.

Что касается симптомов болезни, на начальной стадии болезнь проявляет себя как ОРВИ или кишечная инфекция. В запущенной форме энтеровирус представляет серьезную угрозу. Если заражения избежать ну удалось, стоит обратиться к врачу.

Ранее эксперты рассказали, как избежать кишечных инфекций на отдыхе.