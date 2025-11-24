Биолог назвала полезные продукты для диабетиков на Новый год

Специалист рассказала, как людям с диабетом встретить Новый год без вреда для здоровья и скачков сахара в крови. По словам биолога Ирины Лялиной, безопасный праздничный стол можно составить, выбирая продукты с низким гликемическим индексом.

Эксперт рекомендует сделать акцент на нежирном мясе, рыбе, овощах и цельнозерновых продуктах.

«Белки и полезные жиры должны обязательно включаться в меню. Источником белка могут быть индейка, курица без кожи, рыба, яйца», — отметила Лялина в беседе с «Газетой.Ru».

От сладостей, выпечки, сладких соусов и газированных напитков следует отказаться. В качестве десерта идеально подойдут свежие ягоды или запечённые яблоки. Из напитков предпочтение стоит отдавать воде, минералке без газа или несладким травяным чаям. Алкоголь биолог советует исключить.

Чтобы не переедать и не напрягать печень, важен контроль порций. Лялина также предложила примерный план праздничного меню: