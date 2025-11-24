Популярную ягоду назвали неожиданным средством для поддержки сердца

Природный аминокислотный компонент арбуза (L-цитруллин) способен усиливать выработку оксида азота — ключевой молекулы, регулирующей тонус сосудов и снижающей риск сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли исследователи Федерального университета Рио-де-Жанейро, представив обзор в журнале Nutrients.

Ученые отмечают, что L-цитруллин, содержащийся в мякоти и особенно в корке арбуза, повышает уровень L-аргинина в крови, а значит — и синтез оксида азота, который расширяет сосуды, улучшает кровоток и снижает артериальное давление. В отличие от прямого приема L-аргинина, цитруллин не разрушается в печени, что делает его более эффективным и безопасным источником для поддержания сердечно-сосудистой системы.

Авторы подчеркивают: несмотря на многообещающие данные, объем L-цитруллина в свежем арбузе все еще ограничивает его терапевтический потенциал — для достижения минимальной эффективной дозы пришлось бы съедать килограммы мякоти или корки. Поэтому перспективным направлением становятся концентраты, порошки и новые формы переработки арбуза, позволяющие получить высокие дозы вещества без чрезмерного употребления фрукта.

Исследователи призывают к проведению долгосрочных клинических испытаний — особенно среди людей с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний — чтобы определить оптимальные дозировки и подтвердить способность арбузного L-цитруллина улучшать давление, эластичность сосудов и эндотелиальную функцию.

Ранее стало известно, что один стакан апельсинового сока в рационе может менять активность более 1700 генов, связанных с воспалением, состоянием сосудов и обменом жиров.