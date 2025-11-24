Гастроэнтеролог рассказала, как время ужина влияет на качество сна

С приходом холодов многие люди сталкиваются с проблемой тяжёлого пробуждения и постоянной усталости. Причина может крыться не только в нехватке солнечного света, но и во времени нашего ужина, рассказала в беседе с URA.RU гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По её словам, наш организм живёт по циркадным ритмам, которые синхронизированы с естественным циклом света и темноты. Зимой, когда темнеет рано, внутренние часы начинают «переключаться» быстрее, а люди часто склонны ужинать позже.

Исследование учёных из университета Джона Хопкинса показало, что участники, которые ели в 22:00, имели на 20% более высокий пик сахара в крови и на 10% менее эффективное сжигание жиров, чем те, кто ужинал в 18:00, отмечает специалист.

Поздний ужин, особенно углеводный, провоцирует более высокий и длительный подъём глюкозы, что напрямую влияет на качество сна. Активная работа пищеварительной системы в то время, когда организм должен отдыхать, мешает переходу в глубокую фазу сна, подчёркивает Кашух.

Эксперт рекомендует ужинать за 2-3 часа до сна, отдавая предпочтение сбалансированной пище: рыбе с овощами, индейке, супам или тушёным блюдам. Если перед сном появляется чувство голода, можно выпить стакан кефира или съесть банан.