Когда вода вредит: скрытые риски для сердца и почек

Зачем​‍​‌‍​‍‌ нужно пить именно два литра воды в день? В 40-х годах в США провели исследование, по итогам которого определили, что человеку в сутки требуется около 2,5 литров жидкости. Денис Мгеладзе в своем блоге пишет, что тогда учитывалась вся потребляемая жидкость: чай, суп, сок, молоко, кроме того, в рационе было много овощей и фруктов. Газеты выпустили упрощенный заголовок: «Пейте два литра воды!» и началась водная лихорадка.

Вот только она может быть опасна для организма, особенно для мужчин старше 50 лет. В этом возрасте происходит физиологическая перестройка. Снижается функция почек, уходит мышечная масса. Как следствие: в теле начинает задерживаться вода, особенно при избыточном весе и метаболическом синдроме.

Излишек жидкости входит в большой круг кровообращения и создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды. В итоге скачки давления, аритмии, ощущение нехватки воздуха и другие симптомы старения миокарда обеспечены. Опасность кроется также в переувлажнении при скрытой сердечной недостаточности, чем грешат многие мужчины 50+. Риск возрастает, если человек принимает мочегонные препараты.

Когда все же пить нужно много? После операции под наркозом, при сильной жаре и интенсивном потоотделении, во время серьезной физической работы или занятий спортом. Также при лечении некоторыми лекарствами.

Здоровому человеку нужно пить понемногу в течение дня, а не залпом, полностью учитывать всю жидкость, включая чай, суп и сок; пить, основываясь на ощущении жажды, ориентироваться на сезон и обязательно советоваться с врачом по поводу хронических заболеваний. Если ночью вы просыпаетесь от жажды и у вас темная моча — воды жизненно не хватает. Если она практически без запаха и цвета и жажды нет — вы в порядке.