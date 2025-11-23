Кардиолог назвал неочевидного виновника гипертонии и инсульта

Риски гипертонии и инсульта могут вырасти из-за частых походов в суши-бары. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на заявление кандидата медицинских наук, кардиолога Андрея Кондрахина.

Причиной рисков стал соевый соус, который обычно подают к роллам. В нём много натрия, который задерживает жидкость в организме и провоцирует рост артериального давления. Это создаёт дополнительную нагрузку на сосуды, почки и мозг. Врачи рекомендуют есть роллы не чаще одного–двух раз в месяц.