Шесть привычек, которые помогут сохранить здоровье вен

Малоподвижный образ жизни, сидячая работа, регулярные стрессы, неправильное питание и еще множество факторов сказываются на здоровье вен. Варикоз, геморрой, тромбофлебит, хроническая венозная недостаточность и другие заболевания возникают не одномоментно, а постепенно.

На начальных стадиях вы можете даже не замечать симптомов, но со временем болезнь начинает прогрессировать и может привести к серьезным осложнениям. Профилактировать заболевания вен можно, достаточно взять на заметку полезные привычки. Какие? Узнали у флеболога, хирурга, УЗ-диагноста, лимфолога, члена ассоциации флебологов России Ольги Дубровской.

Что такое тонус вен?

Вена — это сосуд, по которому кровь движется от нижних отделов тела к сердцу. Ее стенка состоит из трех слоев: внутреннего, среднего и наружного. В отличие от артерий венозные стенки тоньше и менее упругие, так как содержат меньше гладкомышечных и эластических волокон. Однако благодаря хорошо развитой наружной оболочке вены способны значительно растягиваться. Напряжение их стенок, возникающее при сокращении гладкомышечных клеток, называют венозным тонусом.

На внутренней оболочке вен располагаются клапаны, которые не позволяют крови двигаться обратно и помогают преодолевать силу тяжести. Их работу поддерживают мышцы ног — особенно икроножные. Когда мышцы сокращаются во время ходьбы или физических упражнений, они сжимают вены и способствуют продвижению крови вверх. Такая согласованная работа образует мышечно-венозную помпу, обеспечивающую нормальный отток крови от нижних конечностей.

«Если клапаны перестают выполнять свою функцию, кровь начинает застаиваться. Сначала венозная стенка выдерживает повышенное давление, но со временем ослабевает, растягивается и теряет эластичность. Это приводит к снижению тонуса сосудов, замедлению кровотока и формированию варикозного расширения вен», — отмечает Ольга.

На ухудшение тонуса вен также влияют возрастные изменения, беременность, гормональные сбои, избыточный вес, курение, употребление алкоголя, травмы, хронические заболевания и малоподвижный образ жизни.

Поэтому каждому важно знать, как укрепить сосудистую стенку и повысить ее эластичность. Меры комплексные — недостаточно выполнять что-то одно, лучше делать все и сразу. Или хотя бы чередовать привычки.

Движение — жизнь!

Активный образ жизни очень полезен для сосудов. Главное — не переусердствовать и избегать перегрузок. Например, тяжелая атлетика, бег на длинные дистанции, кроссфит, пауэрлифтинг, наоборот, увеличивают нагрузку на вены и могут ухудшить их состояние.

«Лучше всего делать упор на умеренные физические упражнений. Хорошо повышают тонус вен и укрепляют сосудистую стенку скандинавская ходьба, плавание, пилатес, йога, растяжка, танцы, велопрогулки, аквааэробика. Полезны ежедневные прогулки в спокойном темпе на свежем воздухе. Дома можно делать упражнения „ножницы“, „велосипед“, подъемы на носочки», — советует эксперт.

Следите за питанием

Здоровье сосудов во многом зависит от питания. Ваш рацион должен быть сбалансированным, обогащенным всеми необходимыми веществами. Для укрепления стенок вен важно употреблять в пищу продукты, богатые рутинном (гречка, орехи, смородина). Не забывайте про полезные жиры, которые содержатся в рыбе, морепродуктах и растительных маслах — они повышают эластичность сосудов. Также обязательно включать в рацион клетчатку (она содержится в овощах, фруктах, зелени), чтобы избежать запоров и геморроя.

«Есть мнение, что воду нужно употреблять из расчетов 30 мл на 1 кг массы, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию крови и избежать застоя в венах. Это не совсем верно. Вода употребляется по потребности организма, а не исходя из расчетов. Мы получаем жидкость не только из воды. Чрезмерное ее потребление может привести к появлению и прогрессированию отека при варикозном расширении вен», — отмечает Ольга.

При организации питания также нужно:

Сократить употребление слишком жирной пищи, жареных блюд, фастфуда, быстрых углеводов, готовых соусов, полуфабрикатов, чипсов, хлебобулочных изделий;

Сократить кофеин и алкоголь.

Следите за весом

«Избыточная масса тела значительно увеличивает нагрузку на суставы, сердечно-сосудистую систему, на организм в целом. Первопричина варикоза — это генетика. Снижение массы тела поможет уменьшить давление на венозную систему и сосудистую стенку, улучшить общее состояние вен», — говорит эксперт.

Полюбите контрастный душ

Контрастный душ — эффективная привычка, которая направлена на укрепление сосудистой стенки, повышение тонуса сосудов и улучшение кровообращения. Перепады температур как бы тренируют стенки вен, снижают риск варикоза, замедляют процессы старения сосудов. Также контрастный душ улучшает лимфоток, снимает ощущение тяжести в ногах, борется с отеками.

«Только контрастный душ нужно принимать правильно. Сначала начните с теплой воды, потом постепенно переходите к прохладной. Оптимально — 10–15 секунд на каждую температуру. Чередуйте не менее 4–5 раз. Процедуру рекомендуется завершать прохладной водой. Полезны для вен прохладные обливания и ножные ванночки с травяными настоями (мята, ромашка, календула, конский каштан)», — дает рекомендации Ольга.

Правильно подбирайте одежду

Удивительно, но факт: на здоровье сосудов влияет и одежда, которую вы носите. Отдавайте предпочтение вещам, которые не стесняют движения, не передавливают ноги, не нарушают кровообращение.

«Лучший выбор — свободные брюки, мягкие джинсы, оверсайз. Обувь тоже должна быть удобной, с качественной колодкой, с широким носом, на низком каблуке или гибкой подошве. Откажитесь от обуви с узким носом, на высоком каблуке, неподходящей по полноте вашей стопы. Не лишним будет анатомическая или ортопедическая стелька», — отмечает эксперт.

Старайтесь избегать длительного нахождения в одном положении

Статичное положение в сидячем или стоячем положении ухудшают состояние вен. Понимаем, что в современном ритме жизни у многих работа связана с длительным сидением за компьютером. Но старайтесь раз в час делать перерывы. В это время пройдитесь по офису, повращайте стопами, можете сделать легкую разминку прямо на рабочем месте.

Если работа стоячая, то перерывы делать тоже надо. Во время них полезно пройтись, еще лучше — посидеть с приподнятыми ногами, чтобы облегчить отток крови.

Что еще можно предпринять?