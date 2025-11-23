Ученая рассказала, какие фильмы нельзя смотреть во время еды

Просмотр фильмов ужасов во время приема пищи может притупить вкус пищи, но при этом повысить объем съеденного. Об этом изданию The Conversation рассказала кандидат психологических наук Хармехак Сингх из Ливерпульского университета Хоуп.

© Газета.Ru

По словам эксперта, негативные эмоции — страх, тревога, стресс — снижают чувствительность к приятным вкусам.

«Организм в такие моменты переключается на режим выживания, а не удовольствия: гормоны стресса сужают внимание, и восприятие вкуса отходит на второй план. Поэтому еда во время волнения может казаться почти безвкусной», – объяснила специалист.

Психолог сослалась на результаты исследования, опубликованного в 2021 году. Работа показала: люди, которые в ходе эксперимента смотрели фильм ужасов, оценивали сладость сока ниже, чем те, для кого включили комедию или документальный фильм. Более того, испытуемые из «хоррор-группы» выпили больше сока — вероятно, пытаясь уловить вкус, который мозг в этот момент воспринимал менее четко.

Сингх отмечает, что такие реакции связаны с физиологией: тревога влияет на работу вегетативной нервной системы и уровень гормонов, а они — на восприятие вкуса и чувство насыщения. В спокойной обстановке мозг вырабатывает серотонин и дофамин, поэтому привычная еда может показаться вкуснее.

«Предыдущие работы также показывают, что во время еды стоит избегать любых сильных отвлекающих факторов — не только фильмов ужасов. Например, исследование 2011 года выявило, что люди, игравшие в компьютерные игры во время обеда, слабее ощущали насыщение, хуже помнили, что ели, и чаще перекусывали», – отмечает эксперт.

По словам Сингх, небольшая пауза перед едой, спокойная музыка или приятная компания могут восстановить нормальную чувствительность к сигналам сытости.