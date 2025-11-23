Диетолог ответил, сколько салата можно съесть за праздничным столом

Диетолог Антон Поляков рекомендовал за праздничным столом выбрать один салат и съесть его не более 200 г.

«Потому что, если ты, условно, здесь поел «Селёдку под шубой», потом добавил «Оливье» и закусил экзотическим фруктовым салатом, то будет сильное несварение», — заявил эксперт в беседе с aif.ru.

По словам специалиста, 200 г салата составляет примерно 20% от суточной калорийности среднестатистического человека.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с 360.ru рассказала о полезных свойствах хурмы.