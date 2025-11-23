Эксперт рассказала о рисках употребления синтетических антиоксидантов

Врач-эндокринолог, диетолог Мария Стельмах рассказала о рисках употребления синтетических антиоксидантов.

«Исследования показывают, что дополнительный приём высоких доз синтетических антиоксидантов не только не продлевает жизнь и не омолаживает, но в некоторых случаях может быть даже вреден, нарушая естественные процессы адаптации организма и даже повышая риск некоторых заболеваний (например, бета-каротин у курильщиков)», — заявила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам специалиста, пользу приносят антиоксиданты, которые организм получает из фруктов, овощей, ягод.

