Российский терапевт предупредил об опасности гиподинамии для молодежи
Врач-терапевт Надежда Чернышова в интервью интернет-порталу "МК" объяснила, в чем опасность гиподинамии (недостатка физической активности) для россиян.
Надежда Чернышова сказала:
"Гиподинамия – это состояние, вызванное недостатком физической активности. То есть это не самостоятельное заболевание, но комплекс признаков, которые возникают, когда человек недостаточно двигается в течение суток. Проблема эта родилась, можно сказать, недавно, ещё несколько десятков лет назад. Люди больше ходили, по крайней мере, они ходили на работу с работой, а сейчас как раз вот молодые 30-летние часто работают на удаленке, то есть они остаются дома, и у них нет необходимости даже выйти из дома. Продукты можно заказать домой, работа из дома. Все это приводит к тому, что человек двигается мало. Более того, если еще наши мамы стирали белье практически вручную, мыли полы руками, таскали часто воду из колонки откуда-то, то сейчас у нас есть робот-пылесос, у нас есть мультиварка, посудомоечная машина, и все бытовые функции сведены к минимуму участия человека. Даже мойщики окон - роботы, а человек в основном сидит за компьютером. Это, конечно, приводит к печальным последствиям. Сердечно-сосудистая система страдает, может повышаться давление, может раньше начаться атеросклероз сосудов. Страдает опять же костно-мышечная система, раньше начинаются артрозы, артриты, и страдает все буквально системы организма. Быстрее может развиться ожирение, потому что обмен веществ сильно снижается. И всё лишнее съедено и сразу откладывается в жир, не успевает сгорать, мышцы не работают, негде сгорать. И даже психическое состояние может страдать, может возникнуть депрессия. Из этого всего выход один — двигаться в течение дня. Либо занятия в тренажерном зале, либо просто даже бытовая активность. То есть каждый час встать, размяться, сделать несколько упражнений. Но этим нужно озаботиться обязательно, иначе последствия достаточно печальные, наступают довольно скоро. Что я бы еще хотела сказать, что те, кому сейчас 30, они уже с детства много сидят. Вот поколение сегодняшних пенсионеров в 50-е, 60-е, 70-е годы, когда они были детьми, они всё время были на улице. Они всё время бегали, лазили на деревья, прыгали, играли с мячом. Всяческие подвижные игры – это была неотъемлемая часть детства. Сейчас ребёнок, в лучшем случае, ходит куда-то в секцию, если его водят. А самостоятельно играть на улице, сейчас в крупных городах, по крайней мере, практически такого уже нет. Без родителей, чтобы ребенок весь день был на улице, такого нет. Ребенок большую часть дня сидит за компьютером или с телефоном в руках. Вот, поэтому у современных 30-летних с детства не заложено достаточное развитие мышц и связок, у них нет достаточной мышечной выносливости, возможно. Я не говорю про всех. Но тенденция такая есть, что дети сейчас меньше бывают на улице, меньше прыгают, меньше бегают. И это тоже сказывается на состоянии костей и суставов. Быстрее развивается артроз, артрит, характерный для пожилого возраста. И еще, что я хотела бы сказать, что определенный процент этих молодых людей, которые жалуются на проблемы с суставами, может быть как раз, наоборот, из-за неправильной работы в тренажерном зале. Есть молодые люди, которые вообще не занимаются спортом, сидят за компьютером, а есть те, кто ходит качаться, занимается силовыми нагрузками. Но без наблюдения тренера, по своему собственному разумению или по видео какому-нибудь. Но это чревато последствиями при нарушении техники выполнения упражнений. Тут тоже могут быть травмы, которые приводят тоже к поражению суставов. Возможно, спорт без контроля тренера, грамотного тренера, тоже может приводить к проблемам с суставами. Но я думаю, что это меньший процент. В основном, конечно, дело в гиподинамии".