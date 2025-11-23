Диетолог рассказала о скрытых рисках употребления печени трески

Печень трески, известная своими полезными свойствами, может представлять опасность при неправильном употреблении. Врач-диетолог Марьяна Джутова в беседе с «Чемпионатом» рассказала о скрытых рисках популярного продукта.

Несмотря на богатый состав — рекордное количество витаминов D и A, омега-3 жирные кислоты — продукт требует строгой дозировки. Всего 100 г печени трески содержат до 300% суточной нормы витамина А, что может привести к гипервитаминозу, предупреждает специалист.

Симптомы переизбытка витамина А включают головные боли, тошноту, выпадение волос и даже повреждение костной ткани. Также продукт содержит до 700 мг холестерина на 100 г, что требует осторожности у людей с гиперхолестеринемией.

Диетолог рекомендует употреблять не более 10 г продукта 1-2 раза в неделю — это примерно одна чайная ложка. Особую осторожность следует проявлять беременным женщинам, детям и людям с аллергией на морепродукты.

Подробнее можно прочитать в материале.