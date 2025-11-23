Чем опасны приемы пищи в одиночестве

Австралийские ученые пришли к выводу, что пожилые люди, которые чаще других едят в одиночестве, могут столкнуться с ухудшением состояния здоровья. Выяснилось, что одиночные приемы пищи связаны с более бедным рационом, недостатком белка и ключевых продуктов, потерей веса и повышенным риском развития хрупкости костей. По мнению авторов исследования, отсутствие компании за столом снижает аппетит, уменьшает разнообразие рациона и влияет на эмоциональное состояние, что в итоге отражается на физическом здоровье. Действительно ли приемы пищи в одиночестве могут пагубно сказаться на состоянии пожилого человека, «Вечерняя Москва» узнала у диетолога, нутрициолога Ирины Писаревой.

По ее словам, выводы из исследования австралийских ученых подтверждаются наблюдениями специалистов по питанию и геронтологов.

В этом вопросе важен психологический аспект. Еда — это не только потребность, но и социальный ритуал. Совместные трапезы стимулируют аппетит, поднимают настроение и делают прием пищи более продолжительным, — отметила эксперт.

Когда человек ест в одиночестве, у него пропадает мотивация готовить разнообразную, красивую, вкусную пищу. Как итог — рацион упрощается до, к примеру, бутерброда, чая и какого-нибудь полуфабриката.

Тогда пропадает и радость от еды, что напрямую влияет на выработку пищеварительных ферментов и усвоение пищи, — добавила диетолог.

Приготовление пищи только для себя с экономией времени и сил приводит к тому, что рацион становится скудным и однообразным. Это ведет к дефициту витаминов и микроэлементов. А это, в свою очередь, влияет и на повышение риска проблем с костями.

Приготовление полноценного обеда на одного человека часто кажется нерациональным. В итоге человек сильно себя ограничивает, покупая минимум продуктов. В противном случае, если, к примеру, он купит целый лоток курицы, у него будут остатки пищи, потому что на один прием ему нужна только одна картофелина и одна куриная ножка. Если бы он готовил на нескольких людей, это было бы более экономично и практично, — рассказала собеседница «ВМ».

Для молодежи и людей среднего возраста одиночный прием пищи часто связан с напряженным графиком работы или стилем жизни. Все это приводит к тем же рискам, что и у пожилых людей: склонность к нездоровым перекусам, фастфуду, несбалансированности рациона.

Однако у молодого организма больше резервов для компенсации, поэтому последствия могут проявиться не сразу и не так остро. У пожилых людей метаболизм уже замедлен, и процессы восстановления идут хуже, — обратила внимание нутрициолог.

Нехватка даже одного какого-то нутриента, например белка или витамина D, может запустить цепную реакцию на ухудшение здоровья. Потеря веса и мышечной массы для пожилых людей очень критична. Все это также ведет к увеличению рисков падений, переломов и полной потери самостоятельности, заключила Писарева.

Одиночество может быть опасным для здоровья, потому что оно провоцирует развитие серьезных заболеваний, вплоть до онкологии. Какие недуги возникают у одиноких людей и можно ли научиться выходить из этого состояния самостоятельно, выясняла «Вечерняя Москва».