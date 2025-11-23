В Госдуме высказались о бесконтрольном приеме витаминов

Надо к этому очень аккуратно подходить, как и к любому другому лекарству, биологически активным добавкам, подчеркнул председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов

Родителям стоит проконсультироваться с врачом прежде, чем давать своим детям витамины, чтобы не спровоцировать гипервитаминоз. Об этом заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

"Да, потому что может возникнуть ситуация гипервитаминоза, - сказал депутат в ответ на вопрос о том, стоит ли советоваться с врачом перед тем, как давать детям витамины. - То есть, когда в организм поступает более чем нужные витамины, он не всегда их использует, и можно таким образом навредить. Поэтому всегда надо к этому очень аккуратно подходить, как и к любому другому лекарству, биологически активным добавкам".

Он обратил внимание, что некоторые родители дают детям витамины "в инициативном порядке", понимая, что они продаются без рецепта.

"Я, например, как отец и как врач по образованию, считаю, что это делать не нужно. Есть определенные признаки авитаминоза, которые можно заметить у своего ребенка, и врач тоже это заметит, которые требуют назначения витаминов", - пояснил Леонов.

Вместе с тем парламентарий подчеркнул, что лучше способ справиться с авитаминозом - полноценное питание.